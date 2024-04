Traverser Toronto. Récit urbain et culture matérielle de la traduction théâtrale

Le contact entre les langues laisse des traces, des souvenirs, des documents. S'attachant à leur matérialité, Nicole Nolette fait le récit de Toronto en tant que ville traversée de fréquentations plurilingues et en tant que métropole exprimée et refaçonnée par le théâtre. Elle relate un virage médiatique majeur de la traduction dramatique travaillée sur papier à la traduction scénique par surtitres projetés au-dessus du plateau. Elle fait ainsi parler le traducteur du joual et médiateur culturel John Van Burek, les créatrices plurilingues Lina Chartrand, Marie-Lynn Hammond et Anne Nenarokoff-Van Burek, les surtitreuses Gunta Dreifelds et Nina Okens, le traducteur Bobby Theodore, ainsi que les hommes de théâtre Claude Guilmain et Tomson Highway, au carrefour des cultures et des technologies de la scène. Cette traversée de Toronto depuis 1970 interroge la dynamique matérielle d'un voisinage linguistique devant et derrière la scène théâtrale, de même que sa signification culturelle.