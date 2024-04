L'imaginaire en séries II

Depuis plusieurs années, les séries télévisées retiennent l'attention de la recherche universitaire... mais la fantasy fait très pauvre figure dans ces travaux ? : il n'y est jamais question du merveilleux contemporain, dont les variantes historiques ou urbaines sont pourtant omniprésentes dans la culture contemporaine depuis un quart de siècle. Il est vrai que la rencontre entre fantasy et séries télévisées apparait plus récente ; mais son expansion est telle qu'elle mérite amplement que l'on s'y arrête. Ce volume vise à proposer un premier panorama collectif du sujet, sur la piste des éventuelles spécificités de la série de fantasy (si on la rapproche des séries de science-fiction notamment, mais aussi des autres expressions médiatiques successivement explorées par le genre), en tant qu'elles témoignent de la reconfiguration des dynamiques entre genres de l'imaginaire, médias et publics intergénérationnels.