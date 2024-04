Que la Croix demeure !

Ce livre raconte l'épopée de SOS Calvaires qui, avec une équipe jeune et dynamique, s'est lancé le défi de restaurer un calvaire par mois. Grâce à une stratégie de communication efficace, l'association s'est vite fait connaître dans la France entière. Ces nouveaux bâtisseurs restaurent ainsi les calvaires à la croisée des chemins, au sommet des montagnes et dans les oratoires assombris par les voûtes des forêts. Une action qui va du simple débroussaillage à la restauration complète du calvaire en changeant la croix, qui peut être fabriquée dans leur atelier situé au Lion d'Angers. Outre la rénovation de croix et de chapelles, les domaines d'activité de cette association sont multiples : récupération de croix dans les vide-greniers, organisations de week-ends scouts autour de chantiers du patrimoine, initiation dans les écoles, etc. Sans oublier la dimension spirituelle, au fondement de son action : restaurer un calvaire, c'est remettre la croix au centre du village, et le Christ au coeur de nos vies. D'où sa devise : "Stat crux dum volvitur orbis" (Le monde tourne tandis que la Croix reste) !