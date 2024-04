Londres. 12e édition

Un guide entièrement repensé, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Un guide spécialement conçu pour les voyages en profondeur, avec un maximum d'informations pour pouvoir organiser un séjour à Londres en fonction de ses intérêts, du temps et du budget disponible. Des plans et des illustrations en 3D présentent en détail les sites emblématiques de la capitale anglaise, comme la Tour de Londres ou les bords de la Tamise. Pour les visiteurs réguliers, une liste des nouveautés à explorer. Toutes les adresses qui font le charme de Londres : les meilleurs restaurants indiens, les pubs les plus conviviaux ou encore les friperies les plus trendies. Une carte détachable de la ville.