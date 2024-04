Bonbonnières, douceurs & Cie. De l'Auvergne à la table des princes

L'Auvergne a toujours cultivé des fruits. A partir de la Révolution française, la production de confiseries voit son essor : pâtes de fruits et fruits confits, confitures et gelées, pastilles et dragées, bonbons et sucre d'orge, chocolats et pralines. L'engouement pour le "sucré" se répand sous le Second Empire avec le développement des stations thermales fréquentées par une clientèle aisée, française et européenne. Pour être à la mode, il faut rapporter des objets-souvenirs fabriqués par les plus grands layetiers et céramistes de France et garnis de gourmandises. Bonbonnières, douceurs & Cie invite à découvrir la diversité et la richesse des emballages utilisés au cours des siècles pour mettre en valeur la confiserie d'Auvergne.