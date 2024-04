Michel Durand, un prêtre au travail pour le XXIe siècle

Michel Durand, né en 1942, s'est passionné dès les années 1970 pour les questions qui agitent aujourd'hui notre société. Très tôt, il a pris conscience des impasses de notre modèle de développement. Il n'a cessé d'approfondir ses engagements écologiques, jusqu'à impulser le groupe lyonnais "Chrétiens et pic de pétrole" qui fut un signe avant-coureur de Laudato Si'. Il a montré également un vif intérêt pour les questions sociales. Il a été au travail, au Creusot et à Lyon. C'est un prêtre qui fréquente les églises, mais aussi les manifestations contre les réformes néo-libérales. A plus de 80 ans, il battait encore le pavé contre la dernière mouture de la réforme des retraites... Dès le séminaire, il a fait le choix du dépouillement et de la proximité avec les plus pauvres en s'affiliant au Prado. Son orientation sociale a été ainsi pleinement incarnée. Michel Durand a consacré par ailleurs beaucoup d'énergie à défendre les droits des exilés et, très concrètement, à les héberger. Il est le fondateur du "cercle de silence" lyonnais qui, en se rassemblant silencieusement une heure, une fois par mois, signifie depuis 2008 que la France ne connaît pas de submersion migratoire, mais une crise de l'accueil. Son ouverture aux questions politiques s'articule à la certitude que le monde pourrait et devrait être plus beau. Cette vision l'a conduit à organiser une galerie d'art, puis à mettre en place une biennale d'art sacré contemporain. Michel Durand est un chrétien dont la richesse des engagements n'a eu d'égale que la discrétion. Ce livre se risque à mettre en lumière son parcours, fort de la conviction qu'il peut éclairer le chemin des femmes et des hommes d'aujourd'hui et de demain.