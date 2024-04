Conquérir le désert. Recomposition des acteurs et des territoires agricoles en Egypte

Les terres désertiques sont-elles l'avenir de l'Egypte ? Celles-ci font l'objet, depuis les années 1950, d'ambitieux projets nationaux, mais aussi de processus plus spontanés de mise en valeur agricole afin d'étendre la superficie des terres cultivées. Rompant avec la paysannerie traditionnelle, le désert égyptien est devenu le lieu de construction et d'expansion d'un secteur agricole dominé par une étroite élite entrepreneuriale. Espaces privilégiés de projection, les terres marginales constituent plus largement un système de ressources foncières et hydriques et d'opportunités pour une diversité d'acteurs politiques, économiques, institutionnels, spéculatifs ou résidentiels. Ces derniers poursuivent une pluralité d'objectifs et d'intérêts : légitimer leur position, accroître leur pouvoir, accumuler du capital ou, tout simplement, dans le cas des plus fragiles économiquement et socialement, faire vivre et nourrir leur famille. Delphine Acloque analyse ainsi les enjeux socio-économiques et environnementaux de l'agriculture désertique en Egypte. Elle montre comment le désert s'impose comme le laboratoire d'un nouveau secteur agricole et de nouveaux territoires productifs.