H2 - Hébron / Patriarcat. Vivre en confinement éternel 2018-2022

H2 est la zone administrée par Israël dans la ville palestinienne d'Hébron. Ce qui était son artère principale, la rue Shuhada, est aujourd'hui "? stérilisée ? ", vidée de ses habitants palestiniens pour "? raisons de sécurité? ". C'est aujourd'hui une rue fantôme où destinées et narrations se croisent, se juxtaposent, s'observent et s'affrontent dans un microcosme dramatique, violent et absurde. Pendant près de deux ans, Ruth Rosenthal a noté secrètement les mots, phrases et monologues prononcés par Xavier Klaine lors de leur vie quotidienne ou de leurs séances de travail et résultants à ses yeux directement ou indirectement de mécanismes patriarcaux. Faisant ensuite confiance à l'unique filtre de sa sourde colère envers les marqueurs de la domination masculine omniprésents dans notre société et dans sa propre famille, elle les a sélectionnés, édités et agencés pour en faire une matière première brute. Winter Family est un duo de musique expérimentale et de théâtre documentaire fondé par Ruth Rosenthal et Xavier Klaine. Diplômée de la Visual School of Theater de Jerusalem, Ruth est performeuse et artiste polyvalente. Médaillé d'or en musique de chambre au Conservatoire de Nancy, Xavier a enchainé avec des groupes de hardcore. Ils publient Winter Family, leur premier album éponyme, en 2007, et multiplient les concerts dans des lieux très divers à travers le monde. Lauréats du festival Impatience et de la Villa Médicis, on les retrouve désormais au Vidy-Lausanne ou à la MC93 à Bobigny.