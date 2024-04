La communication de crise au Cameroun. Rhétorique du complot, ritualisation politique et construction de l'Etat, Edition 2024

Communiquer en contexte de crise est un risque. S'il en est ainsi, c'est parce que les situations de crise sont des moments de tensions et de crispations socio-politiques qui participent, en général, de la contestation de l'ordre par "? l'éloge du désordre ? ". En tant que forme de désarticulation du rapport à l'ordre et à la norme, les crises socio-politiques mobilisent. Sous ce prisme, elles commandent un rapport stratégique à la communication. Il ne faut pas perdre de vue les usages politiques du discours de crise qui offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs politiques leur permettant notamment de se révéler, d'exister, de se légitimer, voire de vivre des situations de crise. Les crises suscitent des vocations. Elles apparaissent, à bien des égards, comme des facteurs de changement et de résistance au changement accélérant même les mutations politiques et institutionnelles. Cet ouvrage propose aux lecteurs une diversité d'approches analytiques sur la communication et le discours de crise au Cameroun. Il s'agit d'une synthèse particulièrement riche d'informations sur les stratégies de communication et les enjeux du discours en situation de crise. Plus spécifiquement, l'ouvrage mobilise des données empiriques sur les arts de faire la communication en situation de crise au Cameroun.