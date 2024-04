Toutes les matières de l'année réunies dans un seul ouvrage : Mon année de 3e-tout pour une année réussie. Il accompagne votre enfant durant son année de 3e et lui permet d'approfondir les notions clés du programme scolaire. Toutes les matières réunies en un seul ouvrage, pour s'entraîner tout au long de l'année de 3e ou pendant les vacances ! Conçu et rédigé par des enseignants, Mon Année de 3e est conforme au dernier programme scolaire. Les disciplines (Français, Maths, Histoire-Géo-EMC, Histoire des arts, Anglais, SVT, Physique-Chimie) sont facilement repérables grâce aux onglets de couleur. Chaque double page comporte un objectif de travail clairement annoncé, que l'élève atteint facilement grâce à une approche simple en trois temps : Le cours, pour retenir l'essentiel de la leçon La méthode, pour une explication claire du cours à travers des exemples parlants Les exercices, pour un entraînement varié et progressif (3 niveaux de difficulté, symbolisés par des étoiles) Et en + : Un livret détachable avec les corrigés de tous les exercices Une carte de l'Union européenne Des évaluations dans toutes les matières pour faire le bilan et suivre ses progrès en vue du brevet Un dossier orientation : tout ce qu'il faut savoir sur le lycée, les différentes filières, les métiers Imprimé en France