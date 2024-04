Je te hais !. Un nouvel épisode de la saga Nasara

Evadé de l'hôpital psychiatrique du Centre de Santé Mentale à Ouagadougou, Seydou Kaboré trouve le moyen d'aller se réfugier chez Aguibou, un ami de longue date qui dirige une compagnie de danse dans la région de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. L'arnaqueur sentimental fréquente Juliette Bouvier, Toulousaine de nationalité française, qui, dans le cadre d'une formation à la danse afro, s'est inscrite à un stage et ignore tout de son passé. Il lui ment, invente une vie idyllique dans laquelle il a brillamment réussi afin qu'elle tombe dans ses filets. La pauvre découvrira plus tard son vrai visage et ses desseins machiavéliques. En quête d'argent facile et d'opportunités en tous genres, le proxénète embarque finalement sa proie en Côte d'Ivoire où elle bascule dans le milieu de la prostitution. Sur place à Abidjan, les choses vont mal tourner...