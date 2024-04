Secrets de sorcières. 46 cartes pour se relier à sa puissance féminine

Depuis toujours, la sorcière intrigue. A la fois guérisseuse, initiatrice et enchanteresse, elle incarne notre part magique. Gardienne de la nature et du monde invisible, elle déploie ses énergies et pouvoirs pour reprendre le contrôle de sa vie et de sa féminité. Ce coffret contient 46 cartes magnifiquement illustrées, représentant des sorcières emblématiques et leurs symboles magiques. Dans le livre qui les accompagne, vous découvrirez les messages de ces femmes puissantes, qui vous invitent à développer votre intuition et à renouer avec votre essence féminine. Vous trouverez également de nombreux rituels, fondés sur les éléments, la Lune, les plantes et les cristaux. Laissez-vous guider par les tirages et réveillez votre âme de sorcière ! Découvrez dans ce coffret : ? Un livre de 188 pages tout en couleurs. ? 46 cartes magnifiquement illustrées. ? Un sac en velours pour les protéger.