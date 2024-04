Chinez votre garde-robe : guide des pépites vintage. Prêt-à-porter français des années 60 à 80

L'âge d'or du prêt à porter... prêt à chiner ! Véritable malle au trésor pour les adeptes de la seconde main et les fashionistas, ce guide répertorie 150 marques incontournables, ces griffes de qualité des années 1960 à 80 dont les créations étaient entièrement fabriquées en France et que l'on peut encore dénicher pour des sommes modiques. Chacune fait l'objet d'une fiche détaillée (histoire de la marque, créateur, pièces iconiques, signes distinctifs, etc.) avec des conseils pratiques pour chiner avec succès. A travers ces marques de prêt-à-porter de grande qualité, méconnues ou tombées dans l'oubli, trois décennies de mode sont mises en lumière. Dessinées par Li Lu, les pièces maîtresses de cette fabuleuse garde-robe sont associées à des accessoires et vêtements contemporains pour composer des looks hyper tendance. Le vintage est plus que jamais au goût du jour !