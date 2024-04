Mini recettes pour maxi festin

La collection " D'amour et d'eau fraîche " passe en cuisine avec un mini livre de recettes à options pour se surprendre au fil des saisons et ne jamais s'ennuyer. Des classiques revisités accompagnés d'un choix d'accords gagnants pour expérimenter et découvrir saveurs, textures et combinaisons originales. Noémie Malaize, illustratrice et fondatrice d'Ilots, un magazine engagé qui dessine les contours de nouvelles utopies culinaires, propose de revisiter les classiques de notre cuisine en sortant des sentiers battus. Dans cette boîte à idées, l'on pioche des saveurs originales, des textures inédites, d'autres combinaisons d'ingrédients, des petits plus qui feront toute la différence. - 30 recettes classiques revisitées : des recettes végétariennes salées et sucrées à partager pour maîtriser les techniques de base : oeufs mimosa, lasagnes, croques, velouté, risotto, tartes rustiques aux fruits, granola, madeleines, clafoutis... - 3 à 4 accords gagnants à décliner : chaque recette de base est accompagnée de 3 ou 4 variantes qui présentent d'autres combinaisons de fruits et légumes de saison, des textures différentes (crémeux, croquants, juteux...), des saveurs inédites (fenouil et cardamome, figues et pesto, algues et miso...). - Des conseils et des astuces : bien choisir ses ingrédients, varier les farines, astuces de cuisson tout ce qu'il faut connaître pour une cuisine simple, joyeuse et conviviale. Une invitation à laisser parler ses envies.