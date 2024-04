Protection de l'enfance : des besoins des enfants au travail avec les parents. L'Approche-médiation : une méthodologie d'intervention

En Protection de l'enfance, la qualité de la collaboration entre parents et professionnels est essentielle pour espérer un mieux-être des enfants. Pour autant, le contexte de l' "aide contrainte" ne favorise pas cette coconstruction. C'est trop souvent dans les non-dits, dans la résistance et même l'opposition que se fait le travail d'accompagnement. L'Approche-médiation propose aux acteurs sociaux une méthodologie rigoureuse, détaillée et illustrée dans ce livre. Cette méthode rend possible pour les professionnels de "tenir les deux bouts" : l'impératif des besoins de l'enfant d'une part ; la valorisation des compétences et la réhabilitation des parents en "vrais" décideurs d'autre part. Elle s'appuie sur différents temps : de l'évaluation du danger en termes de besoins à satisfaire pour l'enfant à l'élaboration d'accords et de résolutions communes. L'Approche-médiation a été pensée et conçue pour favoriser la participation sincère et active des parents. Elle vise à développer et/ou renforcer le sentiment de compétence parentale ; elle incite également les professionnels à se placer dans une posture qui permettra de dépasser tensions et oppositions entre eux et les parents. . Ce livre, enrichi de nombreux témoignages, offre ainsi une initiation à l'Approche-médiation et invite les professionnels à une réflexion sur la posture d'écoute et d'accompagnement. Il leur donne une véritable opportunité d'envisager concrètement des propositions de meilleures collaborations avec les familles. Cet ouvrage s'adresse à tout professionnel intervenant dans le champ de la Protection de l'enfance, quelle que soit sa mission, de terrain ou d'encadrement, qui souhaite réfléchir à sa posture et ses pratiques professionnelles. Les co-autrices : Béatrice Coubard, Marine Desmazeau, Audrey Ringot, Marjorie Siegel sont médiatrices familiales DE. Elles ont été formées à l'Approche-médiation par Michèle Savourey-Alezra. Elles animent depuis plusieurs années des stages, à la demande des institutions, pour les travailleurs sociaux en Protection de l'enfance.