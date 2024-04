Géopolitique de l'Afghanistan des Talibans

Plus encore parce que l'Afghanistan est redevenu un "Emirat" , tenu par des Talibans mal connus, et, à bien des égards, inquiétants, il s'agit d'un Etat-pivot. C'est-à-dire un pays dont les évolutions internes peuvent avoir des conséquences très importantes bien au-delà de ses frontières. Ici, plus précisément, sur trois zones géographiques différentes (Asie du Sud, Asie centrale, Moyen-Orient). Et, de là, sur les intérêts des puissances de ce début de 21e siècle (Chine, Russie, Etats-Unis, Inde, et, dans une certaine mesure, pays européens). L'Afghanistan restera donc plus importante qu'on ne le pense, même si elle n'est plus que sporadiquement dans nos médias. On ne peut pas se permettre de ne pas la comprendre, ou d'en rester à une approche des Talibans comme irrationnels, mystérieux, incompréhensibles. Et il serait peu judicieux d'attendre qu'à nouveau, l'Afghanistan des Talibans fasse la "une" des journaux, très probablement pour de mauvaises raisons, pour offrir aux lecteurs francophones toutes les clés pour comprendre l'Afghanistan des Talibans. L'inquiétude que suscite le nouveau régime fait déjà émerger une demande pour un ouvrage capable d'expliquer cette région du monde. C'est l'ambition de l'auteur de cet ouvrage, après avoir expliqué le phénomène Taliban, et les évolutions politiques/géopolitiques afghanes, dans ses papiers et dans les médias, depuis 2008.