Les plus belles pépites de Provence et de Côte d'azur

Les 50 lieux les plus photogéniques de la région, sélectionnés par Les Pépites de France Calanques majestueuses, petites cités accrochées à leur rocher, cascades et lacs rafraîchissants dans la touffeur de l'été, abbayes isolées au coeur d'une nature grandiose... L'équipe du compte Instagram Les Pépites de France vous dévoile ses 50 lieux parmi les plus photogéniques de Provence et de Côte d'Azur pour (re)découvrir la région ! Des Dentelles acérées de Montmirail aux plages de la Côte bleue, de la sérénité de Saint-Honorat à l'agitation de la Canebière, de l'ocre de Rustrel aux lavandes de Valensole... Piochez, dans cette sélection forcément subjective des beautés provençales et azuréennes, l'excuse parfaite à une escapade d'une heure, d'une journée ou d'une semaine. Anecdotes, activités, sites à voir, mais aussi conseils et infos pratiques... Ce guide de voyage d'un genre nouveau vous aidera à choisir, selon vos goûts et vos envies !