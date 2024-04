Le livre de mes émotions : Mes meilleurs amis

C'est l'anniversaire d'Alister. Super ! il va pouvoir inviter ses meilleurs amis à la maison. Il a tout préparé pour ce grand événement : les invitations, le gâteau, et plein de jeux. Mais au moment de la première épreuve : catastrophe ! Il termine dernier ! Ce n'est pas juste ! Et si la terrible colère s'invitait aussi à l'anniversaire ? Entre joie, colère, timidité et excitation, que d'émotions dans le coeur d'Alister ! Une histoire sur les premières amitiés, créée par Stéphanie Couturier, sophrologue et psychomotricienne, et Maurèen Poignonec pour accompagner les enfants dans la découverte de leurs émotions.