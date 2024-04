300 astuces de génie

Des astuces imparables et variées par Jonathan Coni, le génie des astuces sur les réseaux ! Dans ce livre, Jonathan Coni nous propose ses 300 meilleures astuces pour une vie plus saine, plus écologique et plus économique. Elles sont réparties selon les rubriques suivantes : plein air, voiture, linge et chaussures, salle de bains, cuisine, petites bêtes invasives, hygiène, santé et beauté, ménage, animaux domestiques, enfants. Ce livre est une mine d'or pour : - Faire des économies sur les produits d'usage courant en les réalisant vous-même à moindre coût ! - Utiliser des produits sains, bons pour soi et pour la planète. - Vous y trouverez des solutions naturelles que ce soit pour enlever la poussière, faire briller vos sols et vos bijoux, prendre soin de vous, éloigner moustiques et guêpes, vous débarrasser des mauvaises herbes qui s'invitent sur votre terrasse, émerveiller vos enfants avec des balles rebondissantes maison... Une somme de solutions efficaces, économiques et authentiques testées et approuvées par Jonathan, reconnu sur ses réseaux pour sa générosité, son sens du partage et sa bienveillance.