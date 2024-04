Les temps modernes ont été le théâtre des guerres les plus sanglantes et les plus féroces de l'Histoire. Quoi-que revêtus de masques différents, leurs acteurs ont toujours été les mêmes, le libéralisme et le totalitarisme, s'affrontant impitoyablement sur la base de préjugés philosophiques communs. L'un et l'autre, en plus d'éclabousser de sang l'Histoire, réduisent l'existence humaine - individuelle aussi bien que collective - à la plus malheureuse des servitudes : par principe dans le cas du totalitarisme, par une inévitable conséquence de facto dans celui du libéralisme. Voilà, en quelques mots, le jugement que l'esprit traditionnel porte sur la modernité. Les pages de ce livre démêlent les prémisses communes de ce qui n'est en réalité qu'une gigantesque guerre intestine entre deux frères ennemis redevables de la même idéologie. Son approche ne relève cependant pas de la critique formelle, abstraite, externe du style moderne... Dans La Société traditionnelle et ses ennemis, José Miguel Gambra expose dans toute leur plénitude les traits caractéristiques de l'héritage carliste et les éléments de la seule tradition, d'origine divine, à laquelle, d'après ses principes, l'homme doive se soumettre. C'est à partir de la mise en lumière de cette tradition, qui n'est autre que celle des Espagnes, que l'auteur montre toute l'ampleur de la monstruosité des prémisses de la modernité.