La part du gâteau. Agropouvoir-biotechnologie-environnement: enjeux mondiaux de l'alimentation

Aucun besoin n'est plus vital que celui de se nourrir. Il n'est pas étonnant que les ressources alimentaires soient à l'origine des toutes les convoitises et de bien des discordes. Accaparement des terres, sanctions économiques, crises sanitaires mondiales et conflits armés influencent l'accessibilité à la nourriture et façonnent sa production, sa distribution et sa consommation. Dans un monde interconnecté où les échanges internationaux sont essentiels pour nourrir la planète, les Etats ne sont plus les seuls joueurs sur l'échiquier, des multinationales influencent maintenant les règles du jeu. En explorant les liens complexes entre la nourriture, la politique et le pouvoir, cet ouvrage offre une perspective mondiale unique et précieuse sur les défis auxquels le monde se voit confronté alors que chacun veut sa part du gâteau.