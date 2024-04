Résonances : inscriptions et jardins au temps des Lumières

Que disent les jardins, que disent les chemins, que disent les pierres et que disent les textes de Marmontel au XVIIIe siècle ? Telles sont les questions principales auxquelles l'ouvrage apporte des réponses dans le sillage des travaux de Sophie Lefay afin de faire résonner jusqu'à nous, non seulement la culture et la littérature des Lumières, mais la finesse et la rigueur avec lesquelles Sophie Lefay nous en a fait entendre la note fondamentale.