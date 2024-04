Danemark. Copenhague, Sjaelland, Fionie, Jutland, Bornholm

Des clefs pour comprendre ... la nature d'un pays de bocage, la mer toujours présente ; son histoire et sa langue ; un art de vivre rythmé par les nuits longues et les nuits claires ; son architecture, des forteresses vikings à l'habitat fonctionnel et moderniste ou ultracontemporain. Des itinéraires à parcourir Découvrir le Danemark en 4 circuits de visite : Copenhague, la vibrante capitale, et la Sjaelland ; Odense, la cité d'Andersen, et la Fionie ; Aarhus, deuxième ville du pays, et la presqu'île du Jutland ; Bornholm, le Groenland et les îles Féroé.