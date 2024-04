Laïcité, radicalité, intégrisme

Après Abdennour Bidar, Gilles Kepel, Pierre Rosanvallon, Michel Wieviorka, Gérard Noiriel, Fatiha Agag-Boudjahlat, Frédérique de La Morena, Georges Bringuier, Patrick Weil et Annette Wieviorka, c'est au tour de la grande spécialiste de la laïcité d'être invitée par le conseil départemental de la Haute Garonne dans le cadre des " Rencontres de la laïcité ". Lors d'une conférence le 7 décembre 2023 a été abordé le thème de la laïcité, de la radicalité et de l'intégrisme dans une réflexion rigoureuse et synthétique, appuyée sur des exemples concrets. Car, si le régime laïque est " indissociable de la pensée qui fonde actuellement la République française ", Catherine Kintzler constate aussi que " l'efficacité de la laïcité se mesure au degré de liberté qu'elle permet ". Un sujet on ne peut plus d'actualité aujourd'hui.