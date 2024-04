En Provence sur les pas de Marie Madeleine

Cyrille Boland a été saisi par la tradition des saints de Provence au cours dune marche sur les pas de Marie Madeleine, cette figure évangélique parée de parfum et de mystère. Témoin de linconnaissable, elle serait, avec dautres proches de Jésus, à lorigine de la christianisation de la Provence. Histoire vraie ou légendeLauteur a, depuis dix ans, mené lenquête. Il a souhaité partager ses découvertes en fondant une association, "des saintes et saints de Provence" , et en ouvrant, avec de nombreux partenaires (en particulier la Région PACA et la Fédération française de la randonnée pédestre), un chemin de pèlerinage qui lui est dédié. Ce chemin relie les Saintes-Maries-de-la-Mer à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en passant par Salin-de-Giraud, Fos-sur-Mer, Martigues, Marseille, Aubagne et Géménos. Le récit de cette aventure est un hommage amoureux à cette terre de cocagne et de lumière.