Mama sapiens

Nous avons tous un point commun sur cette planète : nous avons au moins une mère ! A travers les questions de Gabrielle, une de nos contemporaines qui attend son premier enfant, découvrez un panorama de l'histoire des mères de la Préhistoire à nos jours. Est-ce que je garde cet enfant ? Vais-je l'aimer ? Comment va se dérouler ma grossesse ? Et mon accouchement, va-t-il bien se passer ? Le ferai-je garder à la reprise du travail ? Vais-je allaiter ou biberonner ? Serai-je une bonne mère ? Autant de questions que se pose Gabrielle au fur et à mesure de l'avancée de sa grossesse, qui la poussent à s'interroger sur toutes les mères avant elle. Elle se sent comme l'héritière des quelque quatre-vingts qui l'ont précédée depuis 2 000 ans. Il existe autant de façons d'avoir été mères que de mères ayant existé, mais qu'en est-il de l'histoire de la procréation, de la grossesse, de l'accouchement, du maternage, des liens au sein de la famille, des rôles et statuts donnés aux mères depuis la Préhistoire ? Grâce à une historienne qui décide de l'accompagner tout au long de sa grossesse, Gabrielle va pouvoir répondre à ses questions, portée par la rencontre avec ses aïeules. Elle va mieux comprendre comment la maternité, longtemps présentée comme un destin, est devenu aujourd'hui un choix. Une BD engagée, sérieuse mais drôle, une lecture inspirante sur les merveilleuses pluralité et universalité de la maternité.