Je bricole en recyclant au jardin

Tu as envie de mettre les mains dans la terre et de faire pousser fleurs et légumes chez toi en prenant soin de notre planète et de notre environnement ? Tu fourmilles d'idées et tu as envie de les mettre en oeuvre pour créer des objets utiles, amusants ou tout simplement beaux ? Tu as envie de rendre ton jardin accueillant pour les humains, les oiseaux et les insectes ? Tu veux valoriser certains déchets et utiliser des objets un peu oubliés au fond des tiroirs et des placards ? Tu aimes scier, découper, bouturer, transplanter et plein d'autres choses encore ? Découvre 100 projets à bricoler et bidouiller pour laisser libre cours à ta créativité. Au potager, sur ton balcon ou dans ta cour, des idées simples à mettre en oeuvre pour s'initier à l'art du recyclage au jardin.