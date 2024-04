Méditations insolites sur les évangiles. Jésus, un chemin d'humanisation

Femmes et hommes de la modernité, nous vivons dans un monde mis en danger par la capitalisation de l'argent, par l'exploitation insensée des milieux naturels de la Planète, par les guerres et par les rivalités des pouvoirs. Nous avons été déçus par toutes sortes de fausses prophéties et promesses de progrès, de prospérité et de bonheur. Nous commençons un peu partout à perdre confiance en l'honnêteté, la droiture, la bonté et la sensibilité au coeur de l'humain – et nous risquons de perdre confiance en l'humanité. Dans un tel monde, beaucoup de gens de bonne volonté persévèrent à aller voir du côté de Jésus de Nazareth. Quelles ont été les valeurs et la voie qu'il proposait pour sauver l'homme et son humanité ? Le message de cet ancien Prophète juif contiendrait-il des voies véritablement efficaces pour procurer notre salut et notre bonheur ? Les espoirs qu'il nourrissait, ses paroles et surtout ses actes de libération pour les exclus de toutes sortes peuvent-ils être pour nous sources de dynamisme dans la construction d'un monde meilleur ? Bruno Mori s'attache à montrer dans ce livre la réelle profondeur d'humanité qui se donne à voir en Jésus de Nazareth, loin de tout intellectualisme et de tout dogmatisme. Il le fait à travers un choix de méditations qui risquent d'apparaître à d'aucuns comme pas très catholiques, voire subversives. Ceux, croyants ou non, qui connaissent et apprécient l'auteur, y retrouveront sa connaissance des sources bibliques et sa démarche de liberté. L'Evangile y apparaît bien comme un humanisme source de vie. Chaque lecteur et chaque lectrice y trouvera un chemin de sagesse pour aujourd'hui.