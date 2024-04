Le Paris de Charles Baudelaire. Tribulations d'un poète maudit

Tribulations d'un poète maudit Né à Paris, mort à Paris, Baudelaire ne quittera qu'exceptionnellement la capitale au long de sa courte vie. Mais il la verra changer du tout au tout, la cité encore quasi médiévale de son enfance devenant la plus moderne d'Europe au fil de son remodelage par le préfet Haussmann. " L'air devient plein du frisson des choses qui s'enfuient. " Cette ville mouvante, le dandy romantique, véritable SDF des lettres qui déménagera une quarantaine de fois pour fuir ses créanciers, va simultanément l'adorer et la haïr. Mais il lui restera indéfectiblement lié, comme à ses paysages, à ses humeurs et à ses " grands ciels qui font rêver d'éternité. "