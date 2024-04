Qu'est-ce que l'amitié ?

L'amitié un sujet d'une grande importance à tous les âges de la vie, mais peut-être plus encore lors de la construction sociale et identitaire de l'enfant. Une collection pour apprendre " comment on sait " : comment sait-on ce qu'est un vrai ami ? Que l'amitié est importante ? Qu'elle peut exister entre filles et garçons ? Autant de questions auxquelles répond l'autrice via la philosophie, la psychologie ou encore la sociologie... à portée de vue des 8-11 ans. Ami, amie, copine, copain, camarade, pote, BFF... Ces mots désignent des liens particuliers qu'on peut avoir avec une personne. Mais qu'est-ce qu'un ami, un vrai ? Pourquoi avons-nous (tant) besoin d'amis ? Comment les choisit-on ? Et si on se dispute, peut-on rester amis ? L'amitié dure-t-elle toujours ? Ce livre te propose des pistes pour répondre ou réfléchir à ces questions.