Adorcisme et Christothérapie en Afrique

Cet ouvrage retrace le parcours de l'auteur en tant que chercheur, praticien de la christothérapie et enseignant de la sociothéologie au Burkina Faso, depuis sa formation doctorale, puis des recherches menées en psychothérapie et l'art de l'écoute dans l'Afrique des villes et des villages. Il tente d'articuler perspectives ethnophilosophiques et perspectives anthropologiques dans sa posture de christo-thérapeute psychologue.