Star Wars Jedi : Battle Scars

Roman racontant les aventures de Cal Kestis situées entre les évènements des jeux vidéo Jedi : Fallen Order (2019) et Jedi : Survivor (2023) Cal Kestis s'est forgé une nouvelle vie auprès de l'équipage du Stinger Mantis. Ensemble, ils ont abattu des chasseurs de primes, vaincu des Inquisiteurs et même réussi à échapper à Dark Vador en personne. Plus important encore, Merrin, Cere, Greez et le fidèle BD-1 sont, ce qui se rapproche le plus d'une famille pour Cal depuis la chute de l'Ordre Jedi. Au cours d'une mission de routine, ils font la rencontre d'une stormtrooper qui a besoin de leur aide pour déserter. En échange de leur soutien, elle leur apprend l'existence d'un outil puissant et d'une valeur potentiellement inestimable dans leur combat. Mieux encore, elle peut les aider à le récupérer. Seul inconvénient, le retrouver les mettra sur la route d'un des plus dangereux serviteurs de l'Empire : l'Inquisiteur connu sous le nom du Cinquième Frère.