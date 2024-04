L'empathie : une clé pour prévenir le harcèlement... et un véritable atout pour la vie ! Vous souhaitez aider votre enfant à mieux se connaître, à favoriser la coopération plutôt que créer le conflit ? Vous voulez qu'il ne devienne ni harcelé ni harceleur ? Vous aimeriez développer sa tolérance et son attention à l'autre ? Le meilleur chemin à emprunter pour répondre à ces préoccupations, c'est bien celui de l'empathie ! En comprenant ce qui se passe en lui et les réactions qu'il peut avoir, votre enfant pourra plus aisément s'ouvrir à l'autre, le comprendre... et encore mieux se mettre à sa place. Dans cet ouvrage, Philippe Négaret propose une méthode inédite axée sur 14 ateliers thématiques. pour développer les compétences relationnelles de votre enfant : la bienveillance, le respect, l'ouverture aux autres, la confiance... Dans cette boîte à outils ludique et pratique : - des jeux en famille et des exercices de relaxation pour aider votre enfant à se connecter à ses ressentis et ses émotions. - des échanges autour de situations concrètes pour le faire réfléchir sur ses comportements envers les autres. - des pistes de petites actions et de rituels à mettre en place pour cultiver l'empathie au quotidien.