Le chemin de Jérusalem. Une théologie politique

Comment et pourquoi le sionisme a-t-il fait revenir un Etat juif sur la scène de l'histoire si c'est pour qu'il devienne un Etat "? comme les autres ? " ?? Et pourquoi malgré tout "? l'Eternité d'Israël ? " s'annonce paradoxalement dans cette entreprise ?? En s'appuyant sur la pensée biblique et sur l'histoire pour éclairer la crise politique et militaire des derniers mois en Israël, ce livre s'efforce de comprendre et résoudre cette contradiction en imaginant un deuxième âge du sionisme, qui porterait à son terme l'espérance que les réalisations et avant tout la résurgence d'un Etat juif -? dans un fracas mondial vingt siècles après sa disparition ? - auront suscitée. Revenant aux fondamentaux prophétiques du "? retour à Sion ? " , dans sa promesse universelle autant que singulière, Shmuel Trigano défriche dans ce livre le chemin embroussaillé qui mène "? de Sion à Jérusalem ? " , dans une perspective qui ferait d'elle le point de convergence des peuples de l'humanité.