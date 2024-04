80 meubles et objets vintage. A fabriquer en bois

Ecrit par un passionné du travail du bois dans les années 1960, ce manuel offre plus de 80 projets de meubles et objets vintage pour la maison, aujourd'hui considérés comme des classiques du design. Les modèles, qui vont du simple plateau à la cabane de jardin en passant par la table basse, la bibliothèque de salon ou encore le fauteuil d'inspiration scandinave, sont classés par ordre de difficulté et respectent une progression pédagogique claire. Les instructions détaillées pas à pas s'appuient sur de nombreux dessins pour bien comprendre les méthodes de construction et les assemblages utilisés. L'ouvrage réunit tout ce qu'il faut savoir sur le maniement des outils manuels et la maîtrise des techniques traditionnelles. Conçu comme un support d'apprentissage, il aborde de nombreux domaines liés au travail du bois, ainsi qu'un très large spectre de techniques.