Le petit livre des cultes à mystères

Percez le mystère des rites occultes et sacrés de l'Antiquité ! Connaissez-vous les cultes à mystères ? Célébrant des dieux anciens, ces religions de l'Antiquité offraient aux initiés des révélations mystiques sur l'existence et la vie après la mort. Mystères d'Eleusis, d'Isis et de Mithra... Ils ont secrètement conquis l'Europe avec des pratiques aussi inquiétantes que fascinantes telles que les sacrifices, la consommation de substances psychédéliques et les cérémonies clandestines. En quoi consistaient vraiment ces rites ? Pourquoi ont-ils disparu ? Quelles traces en garde-t-on ? Grâce à ce petit livre, vous percerez enfin leurs mystères !