Rénovation globale et performante d'aujourd'hui. L'approche zéro énergie d'EnergieSprong

Il est l'heure de rénover bien mieux et bien plus. Un monde nouveau se dessine, qui doit nous engager dans des nouveaux modes de faire, afin de rendre nos villes et territoires bas carbone et plus solidaires. Nous avons collectivement un double devoir ? : celui d'innover et de dupliquer plus vite pour relever ces défis de société. EnergieSprong est un process de rénovation qui marque une étape précieuse ? : il faut "? oser essayer ? " pour passer du "? dire ? " au "? faire ? ". Il est clé de tester et d'expérimenter, avec humilité, dans des dynamiques embarquant citoyens, collectivités, entreprises et bailleurs sociaux. La transition réussie est un sport collectif. Nous sommes ravis de partager ici les retours d'expérience de cette première en France, aux Pays-Bas, en Europe et aux USA d'une rénovation EnergieSprong compatible, pour que cela donne à d'autres la force de s'engager à leur tour, faisant ainsi avancer la démocratisation au plus grand nombre de l'accès à des rénovations très performantes.