Commentaire de Malachie Traduit. Traverser la Bible en 14 étapes

Ce volume est une retranscription fidèle des leçons que Jean Calvin donnait aux étudiants de Genève. Les deux ou trois dernières ne sont pas publiques, mais prises en notes dans sa chambre lors dun épisode de maladie (hiver 1558-1559). Initialement écrites en latin, langue dans laquelle Jean Calvin enseignait ses étudiants, elles paraissent aujourdhui traduites en français pour la première fois et sont présentées conjointement par les éditions BLF et CALVIN. Le désir des éditeurs est que ce texte disponible pour le plus grand nombre et quil contribue à lédification de lEglise. Traduction de Renaud Festal.