Tom-Tom et Nana Tome 1 : Méga-farces et mini-gaffes

Boules puantes, verres baveurs, coussins péteurs, fausses araignées, monstres en tous genres : les farces et attrapes, Tom-Tom et Nana adorent. Ils ont même du génie pour en inventer... Et faire parfois de jolies gaffes ! Mais farces ou gaffes, tout est bon pour qu'on rigole à "la Bonne Fourchette" dans la rue ou à l'école. Retrouve un joyeux échantillon de leurs aventures dans cet album !