Un livre fascinant pour plonger à la découverte des fonds marins : il débute à la surface pour se rendre au fur et à mesure vers les profondeurs de l'océan. Grâce à de magnifiques photos et illustrations et des textes bien documentés, cet ouvrage explore les différentes zones océaniques, de la surface aux abysses. A la découverte des fonds marins couvre une grande variété de sujets : faune, flore, plongée sous-marine, pêche, phénomènes naturels, volcans sous-marins, épaves...