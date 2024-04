Ma mamie adorée Tome 1

Japon. Années 1970. Vivant une existence paisible dans la préfecture d'Akita, Ume et Koume sont inséparables. Cette grand-mère et sa petite-fille sont même les meilleures amies du monde. Elles adorent passer du temps ensemble, à jouer, à discuter, à cuisiner... et partagent ensemble les moindres instants de leur quotidien avec une bienveillance et une complicité réconfortantes. Dans cette magnifique histoire transgénérationnelle tout en couleur remplie de sagesse et bons sentiments, on prend plaisir à observer leur relation si fusionnelle tisser sous nos yeux un lien familial précieux et indéfectible.