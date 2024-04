La forêt magique de Hoshigahara Tome 1

A Hoshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. La rumeur court qu'elle serait hantée par des esprits malfaisants. En réalité, dans cet endroit hors du temps, la magie opère : les animaux parlent et la nature prend des formes surnaturelles. En son sein réside également Sôichi, un jeune garçon extraordinaire. Celui-ci vit en colocation avec des esprits ayant pris possession des objets de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. Sous les branchages de cette forêt où les habitants mènent une réflexion sur leur identité se dessine un récit fantastique, poétique et tendre qui se révèlera aussi humain que déchirant.