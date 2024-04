Souchon, une vie en chansons

Plongez dans l'univers d'Alain Souchon " J'ai dix ans " " Bidon " " Jamais content " " Poulailler's Song " " Y'a d'la rumba dans l'air " " Allô maman bobo " " L'Amour en fuite " " Somerset Maugham " " On avance " " La Ballade de Jim " " J'veux du cuir " " Ultra moderne solitude " " Quand j'serai KO " " La Beauté d'Ava Gardner " " Foule sentimentale " " L'Amour à la machine " " Sous les jupes des filles " " C'est déjà ça " " Le Baiser " " Rive gauche " " La vie ne vaut rien " " Et si en plus y'a personne " " Ecoutez d'où ma peine vient " " Parachute doré " " Oiseau malin " " Ame fifties "... on ne compte plus les tubes d'Alain Souchon entrés au patrimoine de la chanson française &NewLine ; Valérie Alamo dévoile les secrets de création de l'oeuvre d'un des chanteurs préférés des Français et propose de découvrir à travers de nombreuses anecdotes l'histoire des chansons d'Alain Souchon comme autant de repères qui jalonnent la vie de l'artiste