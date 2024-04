Murdle. Volume 1, 100 mystères pour tous les niveaux à résoudre

Indices, codes, mystères, Murdle ! QUI Qui a commis ce meurtre effroyable ? QUOI Quelle arme a été utilisée ? OU Où ce terrible meurtre a-t-il eu lieu ? 100 enquêtes énigmatiques Etait-ce madame Obsidian avec le vase antique ? La directrice Tuscany, qui a été vue épiant dans le jardin de roses ? Ou bien le coach Raspberry, qui avait un secret à cacher ? Et qui se trouvait au feu de camp, avec de la cendre sur les mains ? L'un d'entre eux doit mentir... Rejoignez le déductif Logico et enquêtez sur des meurtres terribles dans Murdle, en utilisant les grilles de déduction pour trouver le coupable, comment, où et pourquoi. Grâce aux illustrations, aux grilles et aux messages cachés, ce carnet d'enquêtes est le parfait partenaire pour réveiller l'enquêteur qui sommeille en vous.