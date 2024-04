Rire de la dictature, rire sous la dictature. Brésil (1964-1982)

Comment rire en dictature ? Au Brésil, entre le coup d'Etat de 1964 et les prémices de la transition politique au début des années 1980, dessinatrices et dessinateurs ont fait de leurs crayons des armes de contestation. Un travail de recherche inédit fait revivre aujourd'hui leurs combats, entre force du rire visuel et défis de l'opposition contre l'autoritarisme. Ce livre analyse le rôle politique de l'humour graphique - dessins de presse, caricatures, bandes dessinées, gravures, détournements d'images - publié dans la presse indépendante, ancrée dans l'opposition démocratique au régime militaire brésilien (1964-1985). Fruit d'un travail de recherche original et inédit, il sera à la fois utile aux chercheuses/chercheurs spécialistes et au grand public, intéressé par les thématiques du rire politique, de l'humour visuel et de la censure. Publié à l'occasion du soixantenaire du coup d'Etat, l'ouvrage propose un regard rénové sur l'histoire de la période, interrogeant à la fois le rapport du Brésil à son passé autoritaire et le rôle des dessinatrices, dessinateurs et humoristes dans les sociétés contemporaines.