L'arbre éveille nos consciences

La dimension spirituelle de l'arbre est connue depuis longtemps mais on dépasse rarement sa symbolique. De même, la science a révélé des particularités insoupconnées des arbres sans dépasser l'observation. Mais qu'en est-il de ces nombreuses personnes qui se sentent inspirées par les arbres et ont un ressenti émotionnel à leur contact. Quelle est la nature de cette interaction subtile et comment l'expliquer ? C'est l'objet du livre d'Hélene, qui explore la dimension spirituelle de l'arbre dans sa vocation à unifier, réunir ce qui semble différent. Les arbres sont à la fois notre miroir intérieur et notre source de rééquilibrage énergétique parce que nous sommes à 99,9 % constitués d'énergie. L'arbre interpelle notre conscience par sa connexion à la Terre et au Ciel, il interroge le sens que nous donnons à notre existence et nous incite à renouer avec notre véritable identité qui est d'origine spirituelle.