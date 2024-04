Les brumes écarlates Tome 2 : Les rivaux

A la recherche de la pierre aux cinq couleurs Depuis des siècles les brumes écarlates ne sèment que mort et destruction sur la Terre Aucun homme n'a réussi à se débarrasser de ce monstrueux fléau que l'on prétend issu des dieux Même si certaines troupes d'élite ont depuis appris à les connaître et à les combattre en vain Mais il se pourrait bien qu'un artefact nommé la "pierre aux cinq couleurs" puisse changer la donne Car selon la légende celui qui détiendrait la pierre serait en mesure de contrôler la puissance de ces brumes surnaturelles et de régner sur le monde Qui de Wuding le fossoyeur de dieux et son groupe de rebelles Di Shu son excentrique rival ou des puissances des royaumes de Tieliu Qingqiu ou Danzhu parviendra à mettre la main dessus Et dans l'ombre qu'est-ce que manigancent les mystérieuses forces à l'origine de cette chasse à la pierre Récit de fantasy inspiré du folklore chinois Les Brumes Ecarlates est porté par un dessin virtuose fourmillant précis et expressif qui s'embellit d'incroyables ambiances colorées et chatoyantes Un deuxième volume qui vient préciser et enrichir l'univers complexe et foisonnant de cette saga d'aventures époustouflante où s'affrontent des héros épiques aux design et personnalités hors du commun