La méthode de La Méthode

"Le cosmos s'organise en se désorganisant, ses formes sont issues de la déstructuration, du chaos, des cataclysmes, des interactions désordonnées et aléatoires. Destruction et création s'entremêlent, se combattent et s'entre-fécondent pour produire le devenir du cosmos, mais la vie demeure fragile, précaire, jamais confirmée dans son propre avenir". "Je suis arrivé à la conviction qu'en dehors de la complexité, il n'y a qu'automutilation, mutilation d'autrui, mutilation du réel. L'incapacité à accepter la complexité de la réalité conduit non pas à l'irréalité, mais à la simplification forcée de la réalité. La complexité est aujourd'hui la vertu révolutionnaire. La révolution qui simplifie la lutte, qui simplifie le modèle, qui simplifie la solution, et qui manichéise tout ce qu'elle touche est réactionnaire". "J'ai écrit ce texte dans les années 1983-1984, dans un petit port de la Côte d'Azur dont j'ai oublié le nom. Mon idée était de faire le troisième et dernier volume de La Méthode. Mais les choses ont pris un autre tournant, ce projet est tombé dans l'oubli et j'ai fini par perdre le manuscrit. . ". Les tomes 1 à 6 ont paru aux éditions du Seuil : La Nature de la Nature, 1977 La Vie de la Vie, 1980 La Connaissance de la Connaissance, 1986 Les Idées, 1991 L'Humanité de l'Humanité, 2001 Ethique, 2004