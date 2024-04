La Technique du bâtiment - Tous corps d'état est depuis plus de 30 ans un ouvrage encyclopédique sans équivalent, véritable référence des professionnels. Agrémenté de plus de 800 illustrations, schémas, tableaux, photographies, etc. , il traite des principes fondamentaux des procédés de construction des bâtiments, de l'infrastructure aux finitions. Cet ouvrage incontournable fournit les données techniques nécessaires à la maîtrise de chaque corps d'état et décrit les relations entre les différents lots techniques et intervenants. Plus précisément, La Technique du bâtiment - Tous corps d'état : - dresse l'inventaire exhaustif et détaillé des techniques de construction ; - décrypte le comportement des matériaux, le fonctionnement des ouvrages et les principes de dimensionnement ; - décrit pas à pas les étapes de construction, en insistant sur les points de vigilance et les interactions entre les corps de métier ; - synthétise les règles de l'art, tout en rappelant les définitions ainsi que le cadre réglementaire et normatif à maîtriser. Revue, augmentée et refondue, cette 9e édition intègre de nouveaux thèmes tels que la terre et la paille comme matériaux de construction, l'ossature bois et CLT, les couvertures en grands éléments et les couvertures solaires. D'autres aspects sont développés concernant notamment la gestion de la pollution et des déchets du bâtiment, le diagnostic PEMD et la récupération des eaux pluviales. Enfin, des technologies plus récentes sont abordées, telles que les fenêtres mixtes, les vitrages respirants, les vitrages "intelligents" , les radiateurs "intelligents" et les radiateurs numériques. Parfait pour appréhender globalement la construction, cet ouvrage didactique est accessible à tous les praticiens, quel que soit leur niveau de technicité ou d'intervention. Conducteurs de travaux, ingénieurs d'études, maîtres d'oeuvre ou d'ouvrage l'aborderont comme un aidemémoire utile lors de la conception et la réalisation de leurs projets. Formateurs, étudiants et professeurs y trouveront une synthèse pratique de tous les procédés constructifs.