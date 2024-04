L'Europe, ennemie de la République ?

Cet ouvrage analyse les causes concrètes de la construction européenne. Amorcée pendant la guerre froide pour des raisons géopolitiques, celle-ci a débouché sur la création d'un marché intérieur où l'intervention publique est encadrée par des institutions intergouvernementales et supranationales. Loin de former une nation, l'Union européenne s'apparente plutôt à une fédération d'Etats-nations. Elle est impopulaire auprès des classes laborieuses qui, sans vouloir la quitter, considèrent plus que jamais leur nation comme le principal rempart face à la mondialisation. Elle a créé un environnement économique favorable à la valorisation des capitaux, mais chaque bourgeoisie nationale mobilise systématiquement son propre Etat pour défendre ses intérêts particuliers. Partant du constat que ni le fédéralisme ni la sortie de l'Union n'épousent la préférence collective de nos concitoyens, l'auteur explore les pistes susceptibles de transformer l'Europe réellement existante en une Union octroyant la dose de souveraineté nécessaire à ses Etats membres pour affronter les défis économique, climatique et géopolitique du XXIe siècle.